Как цвета меняют настроения инвесторов

Отражение биржами, торговыми терминалами, сайтами брокерских компаний, финансовыми СМИ убытков по рыночным инструментам в красном цвете, а прибыли – в зеленом – просто случайно сложившийся обычай. Инвесторам должно быть важно, на сколько выросло или уменьшилось их состояние, а не цвет цифр. Однако недавнее исследование показало, что цвет – еще один из многих психологических факторов, способных оказывать мощное воздействие на поведение инвесторов.

Специалисты по финансам Уильям Бэзли и Хенрик Кронквист из Университета Майами и профессор маркетинга Милика Морманн из Southern Methodist University провели серию экспериментов и выяснили: красный цвет кардинально меняет представление людей об инвестициях.

Участникам эксперимента предлагалось сделать простой выбор. Например, что предпочтительнее: вариант, при котором у вас 70%-ный шанс выиграть $2 и 30%-ный – потерять $1,5, или тот, где 70% составляет вероятность выиграть $4, а 30% – потерять $5. Просто указав сумму возможных убытков красным, а не черным цветом, можно сделать людей примерно на 25% менее склонными к риску, установили исследователи (участники эксперимента в таком случае чаще выбирали первый вариант, несмотря на то, что выигрыш во втором случае выше).

Схожим образом инвесторы реагировали на графики с падающими котировками акций из индекса S&P 500, делая прогнозы на ближайшие полгода: у тех, кому показывали цифры красного, а не черного цвета, ожидания по доходности были существенно ниже.

Убыток, отраженный красным цветом, воспринимается острее и болезненнее, чем потеря той же самой суммы, но представленной в черном цвете. Цвет может менять и представление о будущем. «Просто написав цену акции красным цветом, можно заставить вас думать, что она начнет снижаться и продолжит падать», – считает профессор Кронквист.

Ему и его коллегам удалось обнаружить только одну группу людей, которые не становятся пессимистами и противниками риска, видя цифры убытков в красном свете: это дальтоники.

Звучит надуманно? Но гораздо чаще, чем любой из нас готов признать, поведение инвесторов определяется, по выражению экономиста Ричарда Талера из Booth School of Business при Чикагском университете, «предположительно незначительными факторами», связанными с эмоциями и настроением. Риск, которую вы готовы принять, может зависеть от многих таких «незначительных» факторов, а именно: каким образом описана инвестиция; чувствуете ли вы себя в момент принятия решения счастливым, голодным, грустным или сердитым; солнечно ли на улице; в какое время суток или года вы принимаете решение; выиграла или проиграла ваша любимая команда; видели ли вы недавно новости о каком-либо трагическом событии и т. д.

Все эти силы, которые психологи называют бессознательным предубеждением, влияют на ваши решения, даже если вы этого не осознаете.

Цвет оказывает такое же незаметное влияние.

Красный ассоциируется с гневом и опасностью, запрещающим сигналом светофора и знаками остановки, раскаленной печью, пожарной машиной, аварийной сигнализацией и тревожными кнопками. У нас есть красный уровень опасности и красные флажки. Представьте свою реакцию, если, выйдя на улицу, обнаружите, что зеленая трава внезапно стала пурпурной.

Конечно, красный цвет не всегда связан с чем-то негативным. Это также цвет любви и тепла, роз, клубники и других приятных вещей. Однако обычно красный цвет все-таки сигнализирует о риске, а зеленый говорит о безопасности. Американцы используют выражение «в красной зоне» (in the red), говоря о финансовых потерях, по крайней мере с 1920-х гг., утверждает этимолог Барри Попик.

Теперь подумайте о том, что на сайтах и в приложениях многих брокерских и инвестиционных компаний убытки отражаются в ярко-красном цвете (а прибыли – в ярко-зеленом).

«В этом есть некое возбуждение, немного похоже на Лас-Вегас», – говорит Дэниел Иган, директор по поведенческим финансам и инвестициям в нью-йоркской фирме Betterment, предлагающей услуги роботов-консультантов и автоматического инвестирования. Отражение прибылей и убытков в ярких цветах может сделать клиентов более склонными к трейдингу, считает он. «Мы знаем, что люди чрезмерно остро реагируют на полученные доходы в краткосрочном периоде. Цвет может усиливать эту реакцию и удвоить эмоции», – говорит Иган.

В результате, по его словам, Betterment недавно внесла изменения в дизайн своего сайта: теперь показатели неяркого красного цвета появляются на нем, только если результаты инвестора начинают отставать от его долгосрочных целей. Краткосрочные колебания котировок цветом не обозначаются.

Андрей Гордеев / Ведомости Рост котировок на биржах традиционно отражается зеленым цветом, а падение – красным 1/15 Андрей Гордеев / Ведомости Это давний обычай, но, как выясняется, такая цветовая гамма может оказывать определенное психологическое воздействие на поведение инвесторов 2/15 Андрей Гордеев / Ведомости Красный цвет сильно меняет представление людей об инвестициях , выяснили в ходе недавнего исследования ученые из Университета Майами и Southern Methodist University 3/15 Benoit Tessier / Reuters Показ цен акций в красном цвете заставляет людей ожидать их дальнейшего падения в ближайшее время и менее высокой доходности – в более отдаленной перспективе 4/15 Alex Grimm / Reuters Если просто представить убыток черным цветом, он будет восприниматься гораздо менее остро и болезненно, выяснили исследователи 5/15 Евгений Разумный / Ведомости А если красным, то людей можно сделать примерно на 25% менее склонными к риску 6/15 Ramin Talaie / Bloomberg Красный цвет традиционно воспринимается как цвет опасности. Вам может показаться, что ваши деньги буквально горят 7/15 Андрей Гордеев / Ведомости Однако подсознательно участник торгов может откликаться не только на сам цвет, но и на его интенсивность 8/15 Olivia Harris / Reuters Отражение прибылей и убытков в ярких цветах может сделать клиентов более склонными к трейдингу, говорит Дэниел Иган, директор по поведенческим финансам и инвестициям в нью-йоркской финансовой фирме Betterment 9/15 Mark Lennihan / AP К дополнительным действиям может подтолкнуть не только боязнь, вызванная красным цветом, но и ярко-зеленый цвет, которым отражают прибыль и рост 10/15 Денис Абрамов / Ведомости «Мы знаем, что люди чрезмерно остро реагируют на полученные доходы в краткосрочном периоде. Цвет может усиливать эту реакцию и удвоить эмоции», – говорит Иган 11/15 Eugene Hoshiko / AP Поэтому отражение динамики котировок в нейтральных цветах может убрать лишние, пусть и не осознаваемые эмоции, и тем самым помочь инвестору в принятии более взвешенного решения 12/15 Lee Jin-man / AP Интересно, что на ряде азиатских рынков ситуация с цветами обратная, чем на Западе (на фото – Сеул) 13/15 Issei Kato / Reuters Там рост котировок передается красным цветом, а падение – зеленым (на фото – Токио) 14/15 Richard Drew / AP Поведение инвесторов, как и людей в принципе, нередко определяется тем, что психологи называют бессознательным предубеждением – факторами, которые мы зачастую не осознаем или которые кажутся нам незначительными 15/15

Приятно, следя за своими инвестиционными счетами онлайн, видеть только зеленый цвет. Однако, когда фондовый рынок падает, все меняется. И если вы будете видеть свои убытки в красном цвете, то можете почувствовать, как горят ваши деньги.

Сайты и приложения для инвестирования не имеют опции сделать изображение черно-белым. А возможно, следовало бы.

Перевели Надежда Беличенко и Михаил Оверченко

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