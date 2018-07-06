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ЕС планирует ввести пошлины на товары США на 18 млрд евро

ЕС собирается ввести пошлины на десятки популярных товаров производства США, в том числе на кетчуп, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Еврокомиссия готовит перечень, в который будут включены товары на 18 млрд евро. ЕС введет пошлины в качестве зеркального ответа на действия США - в частности, если Вашингтон «обложит европейские автомобили карательными налогами», то есть 20%-ной пошлиной, уточняет издание.

Помимо кетчупа в список ЕС будут включены мороженая рыба, изюм, сумки и лейкопластырь. В Брюсселе считают, что новые пошлины США могут нанести удар по европейской продукции стоимостью 58 млрд евро.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что США введут пошлины на автомобили, поставляемые из стран ЕС, если Еврокомиссия (ЕК) не снимет торговые барьеры с американских автоконцернов. В ответ ЕК уведомила США, что в случае повышения пошлин на импорт автомобилей из ЕС примет зеркальные меры в отношении товаров США на $300 млрд.

В последние месяцы торговые отношения между США и ЕС обострились. В конце июня ЕС ввели 25% пошлины на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. Такое решение союз принял в ответ на введение Вашингтоном с 1 июня пошлин на импорт европейской стали и алюминия.