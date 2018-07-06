Россия ответила на импортные пошлины США

Под пошлины в размере до 40% попадет, в частности, нефтегазовое оборудование

Россия, как и другие члены ВТО, уже инициировала спор с США Андрей Гордеев / Ведомости

Россия ввела дополнительные пошлины на импорт товаров из США, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ограничения приняты в ответ на введение США пошлин на ввоз стали и алюминия российского производства.

«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара», - цитирует Орешкина пресс-служба Минэкономразвития. Дополнительными пошлинами будут облагаться товары США, аналоги которых производятся в России. «В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно», - сообщил Орешкин.

В сообщении отмечается, что Россия может ввести «остальную часть компенсирующих мер» в марте 2021 г. - то есть по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США, либо если орган по разрешению споров ВТО решит, что американские меры правилам организации не соответствуют.

Введение пошлин на импорт товаров из США поддержит российские компании, производящие аналогичную продукцию, уверен Орешкин. Они смогут заместить поставки американской продукции на российском рынке, добавил он.

Орешкин напомнил, что Россия оценивает ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год. Такая цифра была указана в уведомлении, которое Москва направила в ВТО. В документе также говорилось, что Москва готовится ввести ответные меры в отношении товаров производства США на аналогичную сумму. По словам Орешкина, $537,6 млн - это размер пошлин, которые российские компании теперь дополнительно должны платить в США. Повышение пошлин Россией на данном этапе позволит компенсировать только часть этого ущерба – $87,6 млн. «Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», - пояснил министр.

Россия, как и другие члены ВТО (ЕС, Индия, Китай, Канада, Мексика и Норвегия) уже инициировала спор с США в ВТО. В конце июня Москва направила запрос на проведение формальных консультаций. Если во время этих переговоров пути разрешения спора не будут найдены, то Россия будет просить ВТО о его рассмотрении третейской группой.

США ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно в марте. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, несмотря на критику республиканцев. Они советовали ему поменять курс. В свою очередь Белый дом объяснял необходимость заградительных мер интересами национальной безопасности.

Руководство стран, в отношении которых Вашингтон ввел ограничительные меры, раскритиковало действия администрации США. В конце июня ответные 25%-ные пошлины ввел Евросоюз - они коснулись импортируемых товаров из США стоимостью 2,8 млрд евро. На американские пошлины ответил и Пекин.

Под американские пошлины попала также продукция из Китая - с 6 июля США ввели пошлины на поставки китайских товаров на $34 млрд. Пекин ответил зеркально. Трамп ранее заявил, что в течение двух недель США введут пошлины еще на $16 млрд на китайские товары. Пекин обещал ответить и на это.

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