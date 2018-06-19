Орешкин объявил о введении пошлин на товары из США

Министр экономического развития России Максим Орешкин Евгений Разумный / Ведомости

Россия в ближайшее время введет пошлины на импорт товаров из США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Ограничения вводятся в ответ на введение США дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия российского производства.

США отказываются компенсировать России потери из-за новых ограничительных мер, цитирует Орешкина пресс-служба Минэкономразвития. Поэтому Россия, используя права по ВТО, вводит «балансирующие меры» против импорта из США, сказал министр.

По словам Орешкина, меры будут применены в ближайшее время и коснутся только американской продукции, имеющей аналоги на российском рынке. Другие детали Орешкин не привел. Только отметил, что введение пошлин не повлияет на макроэкономические показатели.

В конце мая Россия оценила ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год. Об этом говорилось в уведомлении, которое Москва направила в ВТО. В документе также указывалось, что Россия собирается ввести ответные меры в отношении американских товаров на аналогичную сумму.

США ввели заградительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно в марте. Решение было принято несмотря даже на то, что его критиковали республиканцы: они советовали администрации Дональда Трампа поменять курс. Белый дом, в свою очередь, объяснил введение пошлин интересами национальной безопасности. В июне Трамп также объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт товаров из Китая на $50 млрд.

Страны, которых коснулись ограничительные меры, раскритиковали действия Вашингтона. В частности, премьер Канады Джастин Трюдо назвал их «неприемлемыми». Политика «разори своего соседа» не работает, говорила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд. С критикой США также выступили власти Франции, Германии, Великобритании, Италии, Китая и Японии. Они пообещали принять ответные меры в отношении США.

Китай уже ответил на действия США: он ввел 25%-ную пошлину на 659 американских товаров. Трамп после этого объявил о готовности ввести новые 10%-ные пошлины в отношении китайских товаров уже на $200 млрд.