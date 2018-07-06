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Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин США

Китай подал жалобу в ВТО из-за введения властями США дополнительных таможенных пошлин на импорт китайских товаров. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая.

«Китай начал разбирательство в ВТО в связи с официальным вступлением в силу пошлин США», — говорится в документе.

В пятницу представитель министерства Гао Фэн заявил на пресс-конференции о том, что «террор США в торговле с помощью дубинки таможенных тарифов не соответствует тенденциям современности». По его словам, Китай перед угрозами и шантажом со стороны США «не опустит голову». США на днях снова стали угрожать введением пошлин на импорт китайских товаров, только теперь уже на сумму $500 млрд (в 2017 г. импорт китайских товаров составил $505,5 млрд).

По словам Гао Фэна, Китай никогда не сделает «первый выстрел», но если США введут дополнительные пошлины, то он будет вынужден ответить.

В середине июня Вашингтон объявил о введении заградительных пошлин в размере 25% на импорт товаров из Китая на $50 млрд.

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