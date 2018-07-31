Китайская экономика начала ощущать влияние импортных пошлин
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Перед китайской экономикой «стоят новые проблемы и вызовы», «очевидно, что внешняя ситуация изменилась», говорится в заявлении, распространенном государственными СМИ после заседания политбюро Компартии Китая во вторник. В нем не упоминается торговый конфликт с США, однако дается понять, что он представляет серьезную угрозу росту и стабильности китайской экономики, тогда как вопросы ограничения роста долга отступили на задний план, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Опубликованные во вторник же официальные данные о деловой активности показали, что меры по ограничению торговли «начали сказываться в этом месяце», отметил Лиу Суэчжи, экономист Bank of Communications. (Июль – первый месяц, когда в США и Китае стали действовать импортные пошлины на $34 млрд с каждой стороны.) Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере снизился до пятимесячного минимума 51,2 пункта с 51,5 в июне. Показатели спроса и предложения оказались хуже, чем месяцем ранее: подындекс, отражающий производство, упал с 53,6 до 53, а новые заказы – с 53,2 до 52,3 пункта.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}