Экономика / Мировая экономика

Китайская экономика начала ощущать влияние импортных пошлин

Сложности в торговле наложились на ее внутренние проблемы
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Перед китайской экономикой «стоят новые проблемы и вызовы», «очевидно, что внешняя ситуация изменилась», говорится в заявлении, распространенном государственными СМИ после заседания политбюро Компартии Китая во вторник. В нем не упоминается торговый конфликт с США, однако дается понять, что он представляет серьезную угрозу росту и стабильности китайской экономики, тогда как вопросы ограничения роста долга отступили на задний план, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Опубликованные во вторник же официальные данные о деловой активности показали, что меры по ограничению торговли «начали сказываться в этом месяце», отметил Лиу Суэчжи, экономист Bank of Communications. (Июль – первый месяц, когда в США и Китае стали действовать импортные пошлины на $34 млрд с каждой стороны.) Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере снизился до пятимесячного минимума 51,2 пункта с 51,5 в июне. Показатели спроса и предложения оказались хуже, чем месяцем ранее: подындекс, отражающий производство, упал с 53,6 до 53, а новые заказы – с 53,2 до 52,3 пункта.

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