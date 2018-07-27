ВВП США показал самый быстрый рост почти за четыре года



Потребительские расходы в США выросли на 4% в годовом исчислении; это самые быстрые темпы с IV квартала 2014 года Shannon Stapleton / Reuters

Американская экономика показала самый быстрый рост почти за четыре года. Как сообщило министерство торговли США, по предварительной оценке, ВВП вырос во II квартале на 4,1% в годовом исчислении, это самый высокий показатель с III квартала 2014 г., когда он составил 4,9%.

В I квартале ВВП вырос на 2,2%.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal (WSJ), правда, в среднем ожидали роста на 4,4%. Некоторые давали более высокие оценки, например Macroeconomic Advisers (4,5%), Barclays (5,2%). JPMorgan Chase на этой неделе после публикации правительством ряда экономических отчетов снизил прогноз с 4,4 до 3,9%.

Основные составляющие ВВП – потребительские расходы, экспорт, корпоративные капиталовложения, государственные расходы – продемонстрировали высокие показатели. Особенно существенным был вклад экспорта, который вырос на 9,3%; поскольку импорт увеличился всего на 0,5%, вклад внешней торговли в квартальный рост составил 1,06 процентного пункта (п. п.). Это, правда, частично объясняется попытками компаний успеть доставить продукцию до начала действия импортных пошлин, которые торговые партнеры США ввели в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Ранее в июле министерство торговли США сообщало, что экспорт соевых бобов резко вырос во II квартале. Бобы стали одной из основных статей американского экспорта, на которые Китай в начале июля ввел 25%-ные пошлины, и китайские покупатели стремились успеть завезти соевые бобы до начала действия ограничительных мер. Данные о росте экспорта во II квартале искажены скачком на 80% в годовом исчислении поставок продуктов питания, кормов и напитков, который в основном объясняется значительным увеличением вывоза соевых бобов и кукурузы с целью избежать пошлин, указывает Пол Эшуорт, главный экономист по США Capital Economics.

Президент Дональд Трамп, который сделал ускорение роста до уровня более 3% одним из своих главных экономических обещаний, в четверг нарушил традицию президентов не комментировать данные до их официальной публикации. «Некоторые на самом деле прогнозировали 5,3 [% роста во II квартале], – заявил он на встрече с рабочими-металлургами в Иллинойсе. – Я не думаю, что так и будет – 5,3. Если будет 4, мы будем довольны. Если 3 с чем-то – 3,8, 3,9, 3,7, для нас это нормально».

Быстрый рост экономики означает, что Федеральная резервная система (ФРС), скорее всего, продолжит повышать процентные ставки, чтобы не допустить ее перегрева, отмечает WSJ. ФРС уже дважды повысила их в первом полугодии и дала понять, что предполагает ужесточить денежную политику еще два раза в этом году и три – в следующем. Аналитики и участники рынка ожидают, что на заседании на следующей неделе ставки не изменятся, а в сентябре ФРС поднимет их на 0,25 п. п. до 2–2,25%.

«Этот экономический подъем имеет историческое значение», – заявил Трамп в пятницу, добавив, что предпринимательская уверенности достигла «исторических высот». Но многие экономисты не ждут, что столь высокие темпы роста сохранятся. Опрошенные WSJ в июле аналитики ждут замедления до 3% в III квартале и до 2,9% – в IV квартале.

В первом полугодии одобренная в декабре налоговая реформа, предполагающая снижение налогов на $1,5 трлн, поддержала финансовые показатели компаний, высвободив, в том числе, средства для инвестиций. Однако капитальные расходы бизнеса на оборудование выросли во II квартале несильно – на 3,9% после роста на 8,5% кварталом ранее. Теперь многие компании, которые в эти недели публикуют результаты за II квартал, предупреждают о росте расходов и снижении нормы прибыли из-за введенных Трампом пошлин. General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles снизили в среду прогнозы годовой прибыли, сославшись на пошлины на сталь и алюминий. Этот фактор и ответные 25%-ные пошлины ЕС могут обойтись Harley-Davidson в $45-55 млн, сообщала ранее компания (Ford сообщила о $500-600 млн, General Electric – о $300-400 млн). Coca-Cola повышает цены, чтобы компенсировать 25%-ные пошлины на алюминий и рост транспортных расходов, заявил в четверг гендиректор Джеймс Квинси. Об этом же объявил производитель бытовой техники Whirlpool. Тональность заявлений топ-менеджеров резко изменилась по сравнению с их выступлениями после I квартала, когда основное внимание они уделяли выгодам от налоговой реформы, отметила Financial Times.