Торговый конфликт может подорвать нефтяную дружбу между США и Китаем

Американцы пострадают от этого больше, чем китайцы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В начале 2017 г. Китай обогнал США как крупнейший импортер нефти в мире, а в январе 2018 г. закупил за рубежом 298 млн баррелей REUTERS

США входят в эпоху «энергетического господства», заявлял ранее президент Дональд Трамп, указывая на продолжающийся бум в национальной нефтяной отрасли. Однако обостряющееся торговое противостояние с Китаем может обернуться для американских нефтяников упущенной возможностью по завоеванию стратегического рынка.

Китай стал крупнейшим новым потребителем американской нефти, добыча которой растет благодаря разработке сланцевых месторождений. И по совокупным закупкам нефти в США он уже занимает второе место после Канады, приобретя в 2017 г. около 20% американского экспорта.