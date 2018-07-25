Торговый конфликт может подорвать нефтяную дружбу между США и Китаем
Американцы пострадают от этого больше, чем китайцы
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В начале 2017 г. Китай обогнал США как крупнейший импортер нефти в мире, а в январе 2018 г. закупил за рубежом 298 млн баррелей
REUTERS
США входят в эпоху «энергетического господства», заявлял ранее президент Дональд Трамп, указывая на продолжающийся бум в национальной нефтяной отрасли. Однако обостряющееся торговое противостояние с Китаем может обернуться для американских нефтяников упущенной возможностью по завоеванию стратегического рынка.
Китай стал крупнейшим новым потребителем американской нефти, добыча которой растет благодаря разработке сланцевых месторождений. И по совокупным закупкам нефти в США он уже занимает второе место после Канады, приобретя в 2017 г. около 20% американского экспорта.
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