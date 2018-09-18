Бизнес

Новости

Китай введет ответные пошлины на товары из США стоимостью $60 млрд

Власти Китая решили ввести ответные меры на новые пошлины США. С 24 сентября в Китае вступят в силу пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции США. Пошлины коснутся более 5200 наименований американских товаров.

«В соответствии с законом о внешней торговле КНР, положениями о таможенных пошлинах на импортно-экспортные товары и другими законодательными актами и принципами международного права, таможенная комиссия Госсовета КНР приняла решение о введении повышенных пошлин размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований американских товаров объемом около $60 млрд», — уточняется в сообщении ведомства.

Во вторник, 18 сентября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых, 10%-ных пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Пошлины вступят в силу 24 сентября, с 1 января будут увеличены до 25%. Трамп не исключил в будущем очередного введения пошлин, в частности, на китайские товары стоимостью около $267 млрд, если Китай примет ответные меры.

Ранее США ввели 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд и $16 млрд, Китай оба раза ответил зеркальными мерами. Reuters со ссылкой на экономистов сообщал, что американские пошлины замедлили рост экономики Китая примерно на 0,1-0,3 процентного пункта в 2018 г. Ответные меры Китая в меньшей степени повлияли на экономику США. В 2019 г. ущерб для двух стран будет увеличиваться, отмечает агентство.