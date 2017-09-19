Трамп пригрозил Северной Корее полным уничтожением

Президент США Дональд Трамп выступает на генеральной ассамблее ООН Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении на генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН) призвал мировых лидеров противостоять «горстке режимов-изгоев». Среди таких режимов он выделил Северную Корею и пообещал полностью уничтожить страну, если она будет представлять реальную угрозу для США и их союзников. Об этом сообщает во вторник, 19 сентября, агентство Bloomberg.

Выступая с трибуны генассамблеи, американский президент заявил, что опасность от ядерной программы Северной Кореи и Ирана слишком велика, чтобы наблюдать за этим со стороны. «Ни одна нация на Земле не заинтересована в том, чтобы эта группа преступников вооружилась ядерным оружием и ракетами», - заявил Трамп. Режим в Северной Корее он охарактеризовал как «развращенный».

Северокорейского лидера Ким Чен Ына Трамп назвал ракетчиком, который «отправился на убийственную миссию для него самого и для своего режима».

При этом президент США выразил надежду на то, что военный ответ с американской стороны не потребуется. По его мнению, пришло время, «чтобы в Северной Корее поняли, что денуклеаризация - это единственное приемлемое будущее». «И для этого была создана ООН, и именно для этого должна работать организация», - подчеркнул Трамп.

Американский лидер также поблагодарил Россию и Китай за согласие на введение дополнительных санкций Совета безопасности (СБ) ООН против КНДР.

11 сентября СБ ООН ужесточил санкции в отношении КНДР, ограничив 90% ее внешней торговли и 30% импорта нефти. Тогда постпред США при ООН Никки Хейли, так же как и Трамп, пообещала, что «если Северная Корея продолжит свое безрассудное поведение, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников каким-либо образом, Северная Корея будет уничтожена» (цитата по CNN). При этом она добавила, что уничтожение КНДР не является задачей Вашингтона: «Никто из нас этого не хочет». По ее утверждению, военный сценарий возможен только в случае исчерпания дипломатических возможностей.