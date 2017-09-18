Постпред США при ООН пообещала Северной Корее уничтожение за «безрассудное поведение»

У США есть множество вариантов, чтобы защитить себя и своих союзников от угрозы КНДР, заявила в интервью CNN постпред Соединенных Штатов при ООН Никкки Хейли. «Если Северная Корея продолжит свое безрассудное поведение, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников каким-либо образом, Северная Корея будет уничтожена», - пообещала Хейли, говоря о 25-миллионной нации.

При этом постпред подчеркнула, что уничтожение КНДР не является задачей Вашингтона: «Никто из нас этого не хочет». Военный сценарий возможен в случае исчерпания дипломатических возможностей. «Генерал Мэттис позаботится об этом», - подчеркнула Хейли. По ее словам, заявление президента США Дональда Трампа, обещавшего ответить на агрессию КНДР «огнем и яростью», не было «пустыми словами».

Сама Хейли считает, что ресурс дипломатических возможностей в случае с Северной Кореей почти исчерпан. «Мы в значительной степени исчерпали все то, что мы могли бы сделать в Совете Безопасности сейчас», - сказала она. «Если наши дипломатические усилия потерпят неудачу, военный вариант останется нашей единственной возможностью», - сказал он.

11 сентября СБ ООН ужесточил санкции в отношении КНДР, ограничив 90% ее внешней торговли и 30% импорта нефти, отмечала Хейли на своей странице в твиттере.