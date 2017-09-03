Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Человек недели: Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и водородная бомба
Есть ли у младшего Кима внутренние враги
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Ким Чен Ын — человек недели
AFP
Апокалиптические настроения, охватившие значительную часть так называемого цивилизованного мира при известии о водородной бомбе Ким Чен Ына, на мой взгляд, вполне оправданны.
Дело в том, что Ким Чен Ын мало того что подозрительно европейски образован (видимо, учился в Швейцарии), так еще и был младшим в третьем поколении Кимов – сестру его в расчет не берем, конечно. Именно был, поскольку старшего его брата Ким Чен Нама неведомая (или, наоборот, слишком уж ведомая) сила отравила насмерть в аэропорту Куала-Лумпура. Еще у Ким Чен Ына был дядюшка Чан Сон Тхэк, который должен был стать регентом при младшем Киме, но вместо этого лишился всех постов, а может, и жизни.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}