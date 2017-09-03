Ким Чен Ын и водородная бомба

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Ким Чен Ын — человек недели AFP

Апокалиптические настроения, охватившие значительную часть так называемого цивилизованного мира при известии о водородной бомбе Ким Чен Ына, на мой взгляд, вполне оправданны.

Дело в том, что Ким Чен Ын мало того что подозрительно европейски образован (видимо, учился в Швейцарии), так еще и был младшим в третьем поколении Кимов – сестру его в расчет не берем, конечно. Именно был, поскольку старшего его брата Ким Чен Нама неведомая (или, наоборот, слишком уж ведомая) сила отравила насмерть в аэропорту Куала-Лумпура. Еще у Ким Чен Ына был дядюшка Чан Сон Тхэк, который должен был стать регентом при младшем Киме, но вместо этого лишился всех постов, а может, и жизни.