Как Северной Корее удается выдерживать международные санкции

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Покрытые ржавчиной корабли, помогающие КНДР вести внешнюю торговлю, постоянно меняют владельцев, название и флаги Jon Chol Jin / AP

Совет Безопасности ООН в понедельник ужесточил санкции против Северной Кореи. Среди прочего он подтвердил договоренность выявлять и проверять грузовые суда, подозреваемые в транспортировке из страны запрещенных товаров. Но сделать это будет крайне трудно, так как Пхеньян обладает разветвленной сетью офшорных компаний, использующих для торговых операций старые грузовые корабли, которые ходят под флагами разных стран.

Сотнями этих кораблей владеют и управляют компании из Гонконга, где можно законно заниматься бизнесом с Пхеньяном. Согласно корпоративным документам, некоторыми из этих компаний управляют граждане Северной Кореи, хотя в большинстве случаев – китайцы. «Эти структуры должны быть важны для Северной Кореи, так как ее экономика смогла сделать то, что прежде не удавалось ни одной экономике советского типа, – стабилизировать торговый баланс и валюту», – утверждает Николас Эберштадт из исследовательского центра American Enterprise Institute.

Структуру подпольных внешнеторговых операций КНДР выявила вашингтонская исследовательская группа C4ADS. Она обнаружила 248 компаний, чей бизнес связан с Северной Кореей, 160 из них зарегистрированы в Гонконге. Согласно докладу C4ADS, эти компании используют «разнообразные схемы, чтобы скрыть своего бенефициара, включая использование «удобных» флагов для кораблей, создание компаний-пустышек... и работу с многочисленными посредниками для ведения бизнеса».

Грузовой корабль Dolphin 26 гонконгской компании Union Link International настолько покрылся ржавчиной, что в феврале привлек внимание инспекторов одного из китайских портов. В последний раз судно было замечено в середине мая в порту Тяньцзиня на севере Китая, по данным сервиса MarineTraffic. Доказательств его использования в незаконных целях нет, но оно вызывает много подозрений. Согласно базе данных Equasis, за последние восемь лет Dolphin 26 шесть раз менял зарегистрированного владельца и оператора и три раза – свое название. Кроме того, за пять лет четыре раза менялся флаг, под которым ходит судно.

По словам экспертов, при частой смене флагов и владельцев с одной компании-пустышки на другую становится сложнее выявить и отследить деятельность стоящих за судовладельцами людей. Многие из этих компаний зарегистрированы в Гонконге по тем же адресам, что и компании, которых они нанимают представлять себя. Другие корабли, которыми управляет Union Link, обладают схожими характеристиками. Так, Oriental Lady с 2003 г. шесть раз менял флаг (дважды – на северокорейский), а Zhi Hui с 2006 г. использовал флаг Северной Кореи четыре раза. «Если подумать о времени, энергии и деньгах, которые эти компании тратят на сокрытие своей истинной сущности, складывается впечатление, что это действительно что-то важное», – говорит Уильям Ньюкомб, работавший в госдепартаменте США при Джордже Буше-младшем.

Се Кунь, официальный владелец Union Link, уверяет, что стала меньше заниматься «полным стрессов» управлением судоходной компанией, чтобы уделять больше внимания ребенку и престарелым родителям. По ее словам, она прекратила работать с последним северокорейским клиентом в феврале, когда страны ООН собирались ввести новые санкции. По ее утверждению, она никогда сознательно не помогала компаниям из Северной Кореи нарушать закон. Се говорит, что партнеры попросили ее зарегистрировать на свое имя много небольших судоходных компаний в Гонконге, так как там это можно делать, даже если у компании нет адреса и активов на территории города. Она называет это «распространенной в отрасли практикой» снижения риска на случай, если какой-то из кораблей окажется втянут в какой-то спор.

Бюро торговли и экономического развития Гонконга заявляет, что в курсе докладов экспертов ООН, которые обвиняют местные компании в содействии незаконной торговле с КНДР, и «изучает» эти случаи.

Американские регуляторы и специалисты также подозревают несколько крупных китайских компаний и стоящих за ними людей, в основном в городе Даньдун на границе с Северной Кореей, в содействии ее программе разработки оружия массового поражения. В конце июня министерство финансов США обвинило Bank of Dandong в причастности к финансированию этой программы. В сентябре 2016 г. министерство юстиции обвинило компанию Dandong Hongxiang Industrial Development в сговоре с Северной Кореей с целью помочь ей уклониться от санкций США и в поддержке ее ядерной программы. Кроме того, в докладе C4ADS сказано, что компания Dandong Dongyuan Industrial отправила в Северную Корею оборудование для навигации стоимостью $790 000 в 2016 г. Транспортировку осуществлял корабль зарегистрированной в Гонконге компании гражданина Китая Суня Сидона. В прошлом году это судно было задержано в Египте при перевозке 30 000 ручных противотанковых гранатометов, сделанных в Северной Корее.

Корабли под флагом Северной Кореи, как Dolphin 26, используются все реже. Их роль в торговых операциях Пхеньяна снижается, полагает Маркус Ноланд из Института международной экономики Питерсона: «Северокорейские флаги словно мишени. Все больше кораблей ходят под флагами государств Юго-Восточной Азии или Африки».

Перевел Алексей Невельский