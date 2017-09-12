СБ ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













КНДР не сможет покупать на внешних рынках более 2 млн баррелей нефтепродуктов в год, экспорт всей ее текстильной продукции окажется под запретом, а грузы, перевозимые под северокорейским флагом могут замораживаться, если командование судна откажется от инспекции прямо в открытом море. Таковы условия нового ужесточения санкций против Северной Кореи, единогласно одобренного СБ ООН в ответ на шестое, самое мощные ядерное испытание Пхеньяна, передает Bloomberg. Кроме того резолюция вводит полный запрет на поставку в КНДР сжиженного природного газа, а также на выдачу северокорейским рабочим разрешения на трудоустройство в других странах.

Голосование в СБ ООН состоялось 11 сентября, в день памяти о терактах в США 2001 г. «Мы никогда не забудем урок о необходимости противостоять тем, у кого есть злые намерения», - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По данным Минэнерго США, до сих пор Северная Корея импортировала около 4 млн баррелей сырой нефти в год. Большую часть экспорта обеспечивал Китай. По данным таможенной службы, речь идет о ежедневных поставках 6000 баррелей в день. Кроме того, фактически, КНДР импортирует примерно 4,5 млн баррелей нефтепродуктов в год, хотя официально сообщается о 2,2 млн. Наложенные СБ ООН санкции могут сократить фактический приток энергоносителей в стране от 10% до 50%, сообщает Associated Press.

Экспорт текстиля 2016 г. пополнил бюджет КНДР на $752 млн, отмечает Reuters. Около 80% поставок пришлось на Китай. Bloomberg приводит сведения о поступлении $726 млн или 90% экспорта. Это вторая по доходности статья после экспорта угля. Товарный экспорт КНДР в 2016 г. составил $3 млрд.

Выезжающие на заработки в третьи страны 93 000 северокорейские рабочие приносили Пхеньяну еще около $500 млн, заявила Хейли. Ранее Госдепартамент сообщал о 50 000 – 80 000 рабочих из КНДР, которые по 20 часов в день работают на производствах, главным образом в России и Китае. Большую часть своего заработка они отдают стране.

Изначально США выступали за полный запрет на поставку энергоносителей. Также Вашингтон был готов к блокированию счетов северокорейского лидера Ким Чен Ына и запрету на его въезд в третьи страны. Однако Россия и Китай выступали против радикального ужесточения санкций.

3 сентября КНДР провела шестые испытания ядерного оружия, которые оказались в 5-6 раз мощнее предыдущих. Позже Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, которая до сих пор существовала лишь у пяти стран мира, имеющих статус ядерных держав - США, России, Великобритании, Франции и Китая.

В конце августа северокорейская ракета Хвасон-12 пролетела над северной частью Японии. В СБ ООН инцидент расценили как угрозу как региональной, так и глобальной безопасности.

Накануне заседания СБ ООН Пхеньян пообещал США причинить «наибольшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю» в случае принятия решения об ужесточении санкций. В КНДР отметили, что намерены использовать при этом «любые формы абсолютных мер».