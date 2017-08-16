Удар Северной Кореи по Гуаму пока отменяется

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













КНДР воздержалась от объявления о ракетных стрельбах по прилегающим к американскому острову Гуам водам KCNA / REUTERS

Официальное северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало во вторник сообщение о посещении лидером страны Ким Чен Ыном командного пункта стратегических (ракетных) войск, в ходе которого ему был доложен план «удара окружения по острову Гуам в соответствии с замыслом и намерением партии». Ранее это же агентство сообщило, что до середины августа такой план будет доложен лидеру, после чего тот примет решение об ударе. Однако никаких указаний на принятие такого решения в сообщении ЦТАК нет. Ким Чен Ын лишь пообещал, что «если американцы, проверяя нашу выдержку, продолжат прибегать к весьма опасному бесчинству в окрестностях Корейского полуострова», то он «примет серьезное решение». Кроме того, лидер КНДР отметил, что «в стратегических войсках должны твердо установить единую систему руководства и единую систему командования и управления верховного главнокомандующего».