Удар Северной Кореи по Гуаму пока отменяется
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Официальное северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало во вторник сообщение о посещении лидером страны Ким Чен Ыном командного пункта стратегических (ракетных) войск, в ходе которого ему был доложен план «удара окружения по острову Гуам в соответствии с замыслом и намерением партии». Ранее это же агентство сообщило, что до середины августа такой план будет доложен лидеру, после чего тот примет решение об ударе. Однако никаких указаний на принятие такого решения в сообщении ЦТАК нет. Ким Чен Ын лишь пообещал, что «если американцы, проверяя нашу выдержку, продолжат прибегать к весьма опасному бесчинству в окрестностях Корейского полуострова», то он «примет серьезное решение». Кроме того, лидер КНДР отметил, что «в стратегических войсках должны твердо установить единую систему руководства и единую систему командования и управления верховного главнокомандующего».
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