Тиллерсон рассказал о северокорейских трудовых лагерях в России

На территории России действуют трудовые лагеря для десятков тысяч северокорейских рабочих, которые трудятся в рабских условиях, говорится в докладе Госдепартамента о торговле людьми в 2017 г. Текст доклада выложен на сайте ведомства.

В документе отмечается, что существование таких лагерей является следствием договоренностей властей России и КНДР. «От 50 000 до 80 000 граждан Северной Кореи работают за границей в качестве подневольных работников, прежде всего в России и Китае. Многие из нихработают по 20 часов в день. Их заработная плата не поступает напрямую. Она уходит корейскому правительству, которое, очевидно, конфискует большую ее часть», - пояснил госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, представляя доклад.

Таким образом, режим КНДР получает доход, исчисляемый «сотнями миллионов долларов в год», -подчеркнул госсекретарь. Госдеп призывает ответственные за использование по сути рабского труда северокорейских рабочих страны отказаться от этой практики. Однако российские власти не предпринимают значительных усилий, чтобы пресечь торговлю людьми, отмечается в докладе. В связи с этим Россия отнесена к третьей, самой низкой категории стран, не соответствующих требованиям по борьбе с работорговлей.

В мае 2017 г. представителей конгресса США проголосовала за расширение санкций против Северной Кореи из-за ее ракетной и ядерной программ. Законопроект, в частности, ставил под запрет использование «рабского труда» граждан КНДР за рубежом. Представлявший законопроект конгрессмен Эд Ройс рассказал, что компании из Сенегала и Катара импортируют северокорейских рабочих в Анголу, которые «зарабатывают для режима миллиарды долларов в год в твердой валюте». Эти деньги северокорейский лидер Ким Чен Ын использует для продвижения своих ядерной и ракетной программ и платит своим генералам, покупая таким образом их лояльность, рассказал американский законодатель, сославшись на информацию «высокопоставленных перебежчиков», с которыми он встречался. «Так что давайте вытрясем его кошелек!» - призвал Ройс. Про использование северокорейского труда в России конгрессмен не упоминал.

При этом законопроект предписывал организовать мониторинг за инфраструктурой, использующейся для нарушения санкций СБ ООН против КНДР. Так, под особым контролем в случае принятия документа, могут оказаться российские порты Находка, Ванино и Владивосток. Отчеты по ним должны содержаться в ежегодных докладах президента конгрессу и включать в себя «конкретные выводы», отмечалось в законопроекте.