МИД России объяснил в ООН нежелание КНДР сворачивать ядерную программу

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, констатировал, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия при наличии угрозы безопасности КНДР.

По его словам, «именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы являлись свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры».

«Думается, что в Пхеньяне неплохо выучили уроки истории последних двух десятилетий, когда государства, добровольно отказавшиеся от своих программ по разработке оружия массового уничтожения, становились объектами внешней агрессии и насильственной смены режимов», - отметил Гатилов.

Он добавил, что «дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе является принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом - в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО - решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны THAAD».

«Призываем еще раз как США, так и Республику Корею пересмотреть его целесообразность, а других регионалов - не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям», - подчеркнул российский дипломат.

В свою очередь Китай призвал США и Южную Корею воздержаться от военных учений, направленных против КНДР. Как заявил глава МИД КНР Ван И, Пекин против размещения американской системы ПРО THAAD на южнокорейской территории.

Он также назвал ошибочным мнение, что Китай может играть ключевую роль в решении северокорейской проблемы.