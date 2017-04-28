США готовы предпринять военные меры против КНДР – Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал ООН принять новые санкции в отношении Северной Кореи из-за растущей ядерной угрозы. США готовы предпринять в отношении КНДР меры военного характера, хотя на данный момент предпочитают дипломатические и экономические меры. Об этом Тиллерсон заявил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, передает CNBC.

По его словам, политика «стратегического терпения» по отношению к КНДР закончилась.

«Если мы продолжим терпеть, то это будет означать, что мы принимаем ядерную КНДР... В условиях растущей угрозы нужно оказать новый нажим на КНДР, заставить отказаться от опасных действий», - сказал он.

США предлагают усилить финансовую изоляцию КНДР, ввести в отношении Пхеньяна новые санкции и ужесточить действующие.