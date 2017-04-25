КНДР в день 85-летия основания армии ограничилась артиллерийскими стрельбами – «Ренхап»

КДНР 25 апреля в честь 85-летия основания своей армии провела масштабные артиллерийские стрельбы на своем восточном побережье, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап» и его правительственный источник. По его данным, за учениями мог лично наблюдать северокорейский лидер Ким Чен Ын. После ряда угроз Пхеньяна использовать ядерное оружие на Западе опасались, что в эту годовщину Северная Корея проведет новые ядерные испытания или запуски ракет большой дальности.

Нынешние учения совпали с прибытием в Южную Корею подводной лодки Michigan ВМС США, вооруженной ракетами «Томагавк». Предполагается, что она присоединится к ударной группе авианосца Carl Vinson.

Запад также ожидал возможных ядерных испытаний от КНДР 15 апреля, на 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена. Однако в тот день в Пхеньяне прошел военный парад, на котором были продемонстрированы новые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2 и модификации реактивных систем залпового огня, произведенные в КНДР.