Названо имя задержанного в КНДР гражданина США

Пхеньянский университет науки и технологий назвал имя гражданина США, который был задержан в КНДР в минувшую субботу. Как передает ВВС, это Ким Сан Дук, также известный как Тони Ким, он несколько недель преподавал в этом вузе. Задержание преподавателя никак не связано с его работой в этом университете, заверяет учреждение.

Ким был задержан перед вылетом из Пхеньяна. Причина задержания до сих пор официально не названа.

По данным южнокорейского информагентства «Ренхап», задержанному под 60 лет, он занимался гуманитарными проектами и в КНДР прибыл для обсуждения программ по оказанию гуманитарной помощи. Также известно, что он ранее преподавал в Китае, в университете в Яньбянь-Корейском автономном округе, который аффилирован с Пхеньянским университетом науки и технологий. Получить комментарий в этом китайском вузе ВВС не удалось.

Канцлер пхеньянского университета Пак Чан Мо заявил Reuters, что Ким не только работал в этом вузе в КНДР, но и занимался некоторыми другими вещами, например, помогал детскому дому.

В госдепартаменте США знают о задержании американского гражданина, но не комментируют ситуацию.