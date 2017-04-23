КНДР пригрозила Австралии ракетным ударом

Власти КНДР пригрозили, что нанесут ракетный удар по Австралии, если она «продолжит слепо потакать» политике США, пишет газета Guardian.

«Если Австралия продолжит повторять шаги США по изоляции и подавлению КНДР, оставаясь ударной бригадой хозяев-США, это будет самоубийственным актом вступления в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи», — заявил официальный представитель северокорейского МИДа.

Таким образом Пхеньян отреагировал на слова министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, осудившей ядерную программу КНДР.