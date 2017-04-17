Администрация США не будет отвечать на провокации КНДР

Запущенная в воскресенье с полигона на западе КНДР ракета взорвалась почти сразу после старта. Спустя несколько часов после этого в Южную Корею в рамках 10-дневного турне по странам региона прибыл вице-президент США Майк Пенс. «Мы не были удивлены запуском, мы его ожидали. Вопрос был не в том, случится ли это, а в том, когда это случится. Хорошая новость в том, что ракета взорвалась через пять секунд», – сообщил СМИ сопровождающий Пенса советник. Он пояснил, что в случае испытания Пхеньяном ядерного оружия «США предприняли бы совсем другие действия», а в данном случае не стоит «тратить на это усилия», потому и ответа Вашингтона не будет. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что рассматривает в том числе военные методы противодействия КНДР и готов действовать в одностороннем порядке, если Китай – главный союзник и меценат КНДР – не предпримет достаточно усилий для обуздания активности соседа. На прошлой неделе Трамп направил к Корейскому полуострову группу военных кораблей.

В субботу в Пхеньяне прошел военный парад, на котором были представлены межконтинентальные баллистические ракеты и – впервые – баллистические ракеты для подводных лодок. «Если США пойдут на безрассудные провокации, то наши революционные силы нанесут уничтожающий удар. На тотальную войну мы ответим тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом в нашем стиле», – заявил зампред ЦК Трудовой партии Кореи, второй по влиянию человек в КНДР Цой Рён Хе.

Ван И Министр иностранных дел КНР Мы призываем все стороны воздержаться от провокаций и угроз по отношению друг к другу, на словах или на деле, и не позволять ситуации принять необратимое и неуправляемое развитие.

Американцам не на что было активно реагировать, считает экс-посол России в Южной Корее и Японии Александр Панов: «Судя по всему, это была ракета небольшой дальности, потому что ракету большой дальности было бы видно со спутников и ее долго снаряжают. Трамп же сморозил глупость, когда говорил, что нанесет удар по КНДР. Это не Ирак и не Сирия, ответная реакция КНДР будет чрезвычайно губительна прежде всего для союзника США – Южной Кореи».

Апрель – месяц эскалаций для КНДР и ее соседей, большинство кризисов происходит именно в этот период, говорит руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев: «15 апреля – день рождения Ким Ир Сена, основателя КНДР, это как день Октябрьской революции в СССР, а 25 апреля – день основания революционных вооруженных сил, это как 23 февраля. Именно к этим датам Пхеньян подгоняет массу мероприятий, в ответ на которые США совместно с Японией и Южной Кореей традиционно проводят масштабные военные учения. К маю же все рассасывается». Проблема в этот раз в новой администрации США, которая не обладает опытом в этом регионе, считает эксперт: «Предыдущие администрации, начиная с Билла Клинтона, рассматривали варианты военного вмешательства, но на них не пошли из-за высоких рисков. Заявления у Трампа очень странные, после Сирии многие думают, что, может, он и до КНДР дотянется, но все-таки в ситуационном кабинете есть разумные люди, которые понимают риски, – тот же [глава Пентагона Джеймс] Мэттис».

Трампа переубедили военные, согласен Панов, но важную роль сыграли и китайцы, которые категорически против силовых методов и могут надавить на соседа экономически: «Они могут еще больше сократить экономическое сотрудничество, ведь от 70 до 90% северокорейского экспорта идет именно в Китай». У Пекина есть зуб на Пхеньян и за провокационное поведение, и за убийство брата лидера КНДР Ким Чен Нама, и за то, что из-за КНДР на полуострове могут разместить систему ПРО THAAD, считает Габуев: «Китай и так собирался наказать КНДР, но им никто не мешает «продать» это США как результат потрясающих переговорных навыков Трампа. Это создаст нужную личную химию между лидерами и покажет, что с КНР можно договориться и без повышения таможенных тарифов».