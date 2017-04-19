Праздничное корейское обострение

Накануне 105-й годовщины со дня рождения официального основателя северокорейского государства Ким Ир Сена в воздухе запахло уже не порохом, а ионизирующим излучением. Пошли слухи, что в случае очередного ядерного испытания администрация Дональда Трампа нанесет по КНДР превентивный удар. Этому способствовали неожиданные маневры американского авианосца, внезапный удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат и внешне эффектное применение в Афганистане сверхмощной американской противобункерной бомбы, как бы демонстрирующее северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что укрыться под землей будет непросто. К счастью, вместо ядерного испытания в Северной Корее провели лишь неудачное ракетное (пообещав, впрочем, испытывать ракеты еженедельно), никаких официальных подтверждений стягивания к Корее целых трех авианосцев США нет, а 105-я годовщина основателя КНДР отпразднована шикарным военным парадом, на котором впервые был провезен макет якобы новой межконтинентальной баллистической ракеты.

В отличие от сирийского, корейский кризис – не главная головная боль для России. Да и возникло военно-политическое обострение в этом регионе не первый раз и все предыдущие разы как-то обходилось. Однако в исторической перспективе этот кризис, возможно, имеет большее значение, чем ближневосточный, поскольку непосредственно затрагивает интересы двух главных держав современности – США и Китая. Во главе США и Северной Кореи сейчас стоят лидеры, которых принято считать непредсказуемыми и вдобавок имеющими твердые принципы и сильную руку. Но, вероятно, отношение к северокорейской ядерной программе и самой КНДР Америке пришлось бы менять и в случае победы Хиллари Клинтон. Ведь обамовская политика «стратегического терпения», т. е. усиления блокады в надежде, что режим как-нибудь рухнет сам собой, очевидно провалилась. Не только простой народ, по наблюдениям экспертов, живет сейчас в КНДР лучше, чем когда-либо за последние 30 лет, но и развитие военных технологий наконец-то начало давать результаты. Создание боеспособной ракеты как минимум средней дальности с ядерной боеголовкой, т. е. угрожающей Японии, а в перспективе и ракеты, достающей до Гавайских островов и Аляски, – это уже не фантазии, а нечто вполне реализуемое в ближайшее десятилетие, а то и раньше.

Военные США всегда рассматривали возможность массированного превентивного удара, который отбросил бы в прошлое ракетно-ядерную программу КНДР. Однако, в отличие от прочих нелюбимых в Вашингтоне изгоев, у Северной Кореи есть заложник – огромный Сеул, который может серьезно пострадать даже и без ядерного оружия от огромной северокорейской артиллерийской группировки. Вообще, на относительно небольшом Корейском полуострове сконцентрирована «обычная» военная мощь, сопоставимая с мощью России и НАТО в Европе. В такой ситуации без серьезного сотрудничества с Китаем, от которого зависит экономическое благополучие Северной Кореи, США не смогут решить проблему мирным путем. Вряд ли игра на нервах и попытки увязать ракетно-ядерные вопросы с торговыми, что демонстрирует администрация Трампа, являются путем к такому сотрудничеству.