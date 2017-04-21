Песков не стал комментировать сообщения об отправке военных к границе с КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о стягивании российских военных и техники к границе с КНДР. «Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Россия отправляет дополнительные военные силы и технику на границу с КНДР, опасаясь потока беженцев в случае нанесения США ракетного удара. Издание ссылается на два видео, на которых запечатлены перемещение военной техники и пролет вертолета.