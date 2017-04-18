Представитель КНДР в ООН: «Ядерная война может начаться в любой момент»

Первый заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен обвинил США в создании опасной ситуации в регионе, в результате чего «ядерная война может начаться в любой момент». Его заявление, сделанное в ходе пресс-конференции, выложено на канале всемирной оргнизации в You Tube. Это представляет глобальную угрозу миру и стабильности, уточнил он.

Представлявший КНДР дипломат подчеркнул, что Пхеньян выступает против обсуждения его страны на заседании СБ ООН, запланированного на 28 апреля. Он видит в этом нарушение суверенитета своей страны, поскольку СБ ООН также действует от имени США, уверен Ким Ин Рен

Дипломат пообещал, что Северная Корея готова ответить на любые военные угрозы США. Он подтвердил планы Пхеньяна по проведению ядерных испытаний, «там и тогда», где решит руководство КНДР. Для его страны такого рода испытания, запрещенные ООН, могут стать шестыми.

Ранее вице-президент США Майк Пенс, находясь на американской базе на Корейском полуострове в непосредственной близости от границ КНДР, заявил, что эра «стратегического терпения» его страны подошла к концу.