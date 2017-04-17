Вице-президент США предупредил Пхеньян о завершении эры стратегического терпения

Вице-президент США Майк Пенс заявил о завершении эры стратегического терпения по отношению к Пхеньяну. Как сообщает Reuters, он сказал это в ходе посещения американской военной базы Кэмп-Бонифас рядом с демилитаризованной зоной между Южной Кореей и КНДР. Он посетил ее в рамках своего 10-дневного азиатского турне, на следующий день после неудачной попытки Северной Кореи запустить ракету средней дальности.

Вице-президент заверил, что США будут верны «незыблемому союзу с Южной Кореей» и будут стремиться достичь мира в регионе с помощью силы. «На столе находятся все варианты для достижения этих целей и обеспечения стабильности для населения этой страны», – сказал Пенс. Он напомнил, что президент Дональд Трамп уже четко дал понять, что не будет обсуждать конкретные военные операции в регионе, и добавил, что ранее был период, когда США проявляли «стратегическое терпение», но эта эра закончилась.

Советник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в воскресенье заявил, что США, Китай и другие страны сообща вырабатывают возможные ответные шаги на попытку КНДР провести ракетные испытания 15 апреля. Он отметил, что есть всеобщий консенсус, что ответные меры необходимы. Также он отметил, что Трамп пока не намерен применять военную силу против КНДР, даже хотя ударная авиагруппа ВМС США направляется к Корейскому полуострову.