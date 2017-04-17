Премьер-министр Японии потребует от России конструктивности при решении проблемы КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен обсудить проблему КНДР с президентом Владимиром Путиным в конце апреля, когда Абэ посетит Россию. Как передает ТАСС, это премьер заявил 17 апреля в парламенте. Он рассчитывает на откровенный обмен мнениями с российским лидером и собирается требовать, чтобы Россия играла конструктивную роль в этой ситуации.

Российский МИД ранее сообщал, что визит Абэ запланирован на третью декаду апреля. Японские СМИ уточняют, что это будет 27–28 апреля, передает ТАСС. Стороны могут обсудить развитие двусторонних отношений, а также вопросы совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Как говорил 13 апреля генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, Абэ намерен поднять и международные вопросы, в том числе обсудить ситуацию в Сирии.

Япония намерена обсудить КНДР и с вице-президентом США Майком Пенсом, который посетит страну 18 апреля. Это Суга сообщил на пресс-конференции 17 апреля. По словам чиновника, Токио в сотрудничестве с Вашингтоном и Сеулом намерен «требовать сдержанности» от КНДР, которая в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН проводит испытания баллистических ракет, передает ТАСС. «Наряду с сотрудничеством с США и Южной Кореей мы будем предпринимать дипломатические усилия по всем направлениям, включая диалог с Китаем и Россией, с тем чтобы сдержать провокации со стороны Северной Кореи», сказал также Суга.