Air China приостанавливает авиарейсы между Пекином и Пхеньяном

Авиакомпания Air China с 17 апреля приостановит авиасообщение с Пхеньяном, сообщило в пятницу Центральное телевидение (CCTV).

Решение авиакомпании было принято в свете сообщений о возможном проведении Пхеньяном очередных ядерных испытаний, отмечают западные СМИ.

Ранее сообщалось, что согласно последним спутниковым снимкам КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию. В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.

В свою очередь в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И выразил обеспокоенность в связи с «ростом напряженности» между КНДР и США, а также Южной Кореей.