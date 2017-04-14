Китай призвал не доводить ситуацию вокруг КНДР до неуправляемого состояния

Пекин призвал остановить эскалацию напряженности вокруг КНДР, иначе ситуация дойдет до необратимой стадии и станет неуправляемой. Как передает Reuters, это заявил министр иностранных дел КНДР Ван И. Он призвал все стороны воздержаться от провоцирования и угроз в адрес остальных - как на словах, так и действиями. Это заявление прозвучало, когда к Корейскому полуострову подошла ударная группировка ВМФ США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, а президент Дональд Трамп в очередной раз пообещал решить северокорейскую «проблему». СМИ сообщили о возможной подготовке ядерных испытаний к 15 апреля в КНДР и о возможном нанесении превентивного удара со стороны США.

К сдержанности призвала и Москва. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков предостерег все страны от провокаций и выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в регионе.

Южная Корея предостерегла Северную от любых «стратегических провокаций» вроде ядерных испытаний или запуска межконтинентальных ракет. В заявлении южнокорейского МИДа говорится, что ответная карательная мера будет достаточно серьезна и режиму КНДР будет трудно ее выдержать.

Северокорейский МИД заявил, что США подталкивают ситуацию на грань ядерной войны.

Как рассказал Трамп в интервью The Wall Street Journal (WSJ) в среду, на встрече в его частном клубе «Мар-а-Лаго» во Флориде он предложил Си Цзиньпину пойти на уступки Китаю в торговой политике в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. Ранее президент и его советники говорили об огромном торговом дефиците США с Китаем, о намерении объявить Китай валютным манипулятором и ввести 45%-ные импортные пошлины на его товары, что дало повод для разговоров о возможной торговой войне.

По словам Трампа, он сказал Си во время встречи: «Хотите отличную сделку? Решите проблему с Северной Кореей». Как добавил президент, обуздание разрабатывающей ядерное оружие КНДР «стоит того, чтобы иметь дефицит, и того, чтобы у нас была не такая хорошая сделка по торговле, которую я бы мог заключить в обычных обстоятельствах». В докладе, который Белый дом планирует опубликовать на этой неделе, не будет сказано, что Китай манипулирует валютным курсом, чтобы стимулировать свой экспорт. Китай перестал манипулировать юанем, добавил Трамп в разговоре с WSJ, и сейчас важнее сконцентрироваться на сотрудничестве с Пекином в северокорейском вопросе.