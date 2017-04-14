В КНДР сообщили о готовности к превентивному удару против США

Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар по силам США, обладая при этом достаточной ядерной мощью. Об этом заявил замглавы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью агентству The Associated Press.

«Если США будут проводить безрассудные военные маневры, тогда мы, КНДР, встретим их упреждающим ударом»,- сказал он в Пхеньяне.

При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове и отмечают более агрессивный стиль политики Вашингтона при нем, отметил Хан Сон Рёль.

Он подчеркнул, что любые заявления американских политиков об уничтожении государственной системы КНДР и о свержении ее правительства являются неприемлемыми.

Хан Сон Рёль также заявил, что Пхеньян продолжит оборонное строительство, сконцентрированное вокруг ядерного оружия, до тех пор, пока Вашингтон не откажется от «ядерных угроз и шантажа». Он добавил, что идея Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, высказанная в ходе предвыборной кампании будущего президента США, была не более чем «пустым обещанием».

Ранее в пятницу, 14 апреля, NBC со ссылкой на чиновников разведки сообщал, что новая серия ядерных испытаний в Северной Корее может привести к нанесению упреждающего удара со стороны США. Для предотвращения испытаний близ Корейского полуострова расположены два американских эсминца, оснащенных ракетами Tomahawk. Один из них находится всего в 300 милях от северо-корейского испытательного полигона.

В случае северокорейских испытаний США могут также задействовать бомбардировщики, расположенные на базе Гуам. Собеседники не исключают, что в случае необходимости Вашингтон готов к кибератакам и даже неким специальным наземным операциям.