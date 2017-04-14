NBC: США могут нанести по КНДР превентивный удар

Новая серия ядерных испытаний в Северной Корее может привести к нанесению упреждающего удара со стороны США, сообщает NBC со ссылкой на чиновников разведки. Пхеньян предупреждает, что «большое событие» уже близко. Источники не исключают, что ядерные испытания руководство КНДР может провести уже в эти выходные. Ранее NYT писала, что шестые по счету ядерные испытания могут быть приурочены к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, которая отмечается 15 апреля.

Для предотвращения испытаний близ Корейского полуострова расположены два американских эсминца, оснащенных ракетами Tomahawk. Один из них находится всего в 300 милях от северо-корейского испытательного полигона

В случае северокорейских испытаний США могут также задействовать бомбардировщики, расположенные на базе Гуам. Собеседники не исключают, что в случае необходимости Вашингтон готов к кибератакам и даже неким специальным наземным операциям.

Предполагаемая операция США опасна тем, что может спровоцировать Пхеньян на ответные атаки в отношении Южной Кореи и Японии.

Ранее телеканал сообщал, что в рамках противодействие ядерной программе КНДР В США разрабатывался сценарий физического устранения северокорейского лидера Ким Чен Ына и размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели.

«Нельзя позволить подобной стране иметь ядерную энергию, ядерное оружие. Это массовое уничтожение. У него [Ким Чен Ына] пока нет средств доставки, но они появятся», - констратировал Трамп 11 апреля по итогам часовой беседны с Си Цзиньпином.