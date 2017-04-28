Трамп хочет с КНДР мира, но допускает вероятность серьезного конфликта

Северная Корея является самой большой глобальной проблемой президента США Дональда Трампа, рассказал он в интервью Reuters накануне сотого дня своего правления. «Существует вероятность, что у нас может возникнуть серьезный, очень серьезный конфликт с Северной Кореей. Абсолютно», - заявил он. Это связано с противостоянием США ядерной и ракетной программе КНДР. «Мы бы хотели решить вопрос мирно, но это очень сложно», - уточнил Трамп.

Хозяин Белого дома выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ин «будет рациональным». При этом он отметил, что это сложно, когда ты приходишь к власти в 27 лет. Трамп уточнил, что «не дает ему кредит».

На фоне этого Трамп тепло отозвался о председателе КНР Си Цзиньпине. «Я верю, что он очень старается. Он определенно не хочет видеть катастрофу и смерть. Он не хочет этого видеть. Он хороший человек. Он очень хороший человек, и я хорошо узнал его», - заверил американский президент, в начале апреля принимавший китайского лидера у себя на вилле. Трамп выразил надежду на то, что Си Цзиньпин будет содействовать урегулированию ситуации на Корейском полуострове.