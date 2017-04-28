Трамп намерен получить от Южной Кореи плату в $1 млрд за развертывание THAAD

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Южная Корея заплатила за размещение на своей территории американской противоракетной системы THHAD. «Я проинформировал Южную Корею, что было бы уместно, если бы они заплатили. Это система на миллиард долларов... Она феноменальна, стреляет ракетами прямо с неба», - приводит его заявление Reuters.

Накануне в Южную Корею были доставлены первые элементы системы THAAD. Предполагается, что полностью она будет развернута до конца 2017 г. Действия военных, однако, встретили протест местного населения, вышедшего на демонстрации под лозунгами «Эй, США! Ты друг или оккупант?» Представитель кандидата в президенты Южной Кореи Мун Джэ Ина, лидера оппозиционной партии, накануне также выразил сильное сожаление по поводу развертывания элементов американской системы. Этот шаг он считает «крайне неуместным», поскольку он лишает следующее правительство Южной Кореи возможности самостоятельно принимать решение по этому поводу. Против развертывания THAAD также выступали представители Китая и России.

В интервью Reuters Трамп также пригрозил Южной Корее пересмотром соглашения о свободной торговле Korus. Окончательный вариант этого соглашения в 2011 г. продвигала в качестве госсекретаря Хиллари Клинтон, соперница Трампа на президентских выборах. Разрыв соглашения может произойти после решения вопроса по североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой. Накануне Трамп заверил лидеров этих стран, что пока расторгать соглашение не собирается в обмен на обещание найти взаимоприемлемые решения.

Соглашение Korus Трамп назвал «ужасным». За время его действия дефицит торгового баланса увеличился более чем вдвое: с $13,2 млрд в марте 1212 г. до $27,7 в 2016 г.