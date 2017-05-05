Одобренные конгрессменами санкции против КНДР вводят особый контроль за портами Приморья

Палата представителей Конгресса США проголосовала за расширение санкций против Северной Кореи из-за ее ракетной и ядерной программ. Законопроект был поддержан 419 голосами, сообщает Associated Press. Против высказался лишь один законодатель.

Документ, подготовленный республиканцем Эдом Ройсом, предписывает организовать мониторинг за инфраструктурой, использующейся для нарушения санкций СБ ООН против КНДР. В течение 180 дней после принятия закона, а затем ежегодно в течение пяти лет президент должен направлять в соответствующие комитеты Конгресса отчеты о том, какие именно порты и аэропорты в этом задействованы, следует из документа. Под особым контролем окажутся, в частности, российские Находка, Ванино и Владивосток. Отчеты по ним должны включать в себя «конкретные выводы», отмечается в зконопроекте. Наряду с российскими портами американские законодатели настаивают на прицельных проверках китайских Даньдуна и Даляня, а также любых других, которые президент сочтет достойными внимания, иранских портов и аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, а также сирийских Латакии, Банияса и Тартусы.

Пограничные и таможенные службы предлагается наделить правом досматривать суда, побывавшие в Северной Корее в течение последних 365 дней, или посетившие порты-нарушители резолюций СБ ООН. Северокорейские суда, а также корабли, нарушившие санкционный режим, не смогут заходить в территориальные воды США.

Аналогичные отчеты должны представляться в Конгресс по персоналиям или иностранным правительствам, участвующим в финансовом консультировании КНДР.

Отдельной оценки законодатели требуют для сотрудничества Ирана и Северной Кореи по ядерной программе, разработке баллистических ракет, а также химическому и бактериологическому оружию. Соответствующий доклад должен быть представлен не позднее, чем через 90 дней после принятия закона и далее ежегодно на протяжении пяти лет.

Также в течение 90 дней госдепартамент должен определить, является ли КНДР спонсором международного терроризма, с возможным включением в соответствующий список стран, предполагающий введение своих санкций.

Использование «рабского труда» граждан КНДР за рубежом законопроект также ставит под запрет. По словам Ройса, компании из Сенегала и Катара импортируют северокорейских рабочих в Анголу, которые отправляют свои заработки на родину, «зарабатывая для режима миллиарды долларов в год в твердой валюте», - приводит его заявление AP. Эти деньги северокорейский лидер Ким Чен Ын использует для продвижения своих ядерной и ракетной программ и платит своим генералам, покупая таким образом из лояльность, рассказал американский законодатель, сославшись на информацию «высокопоставленных перебежчиков», с которыми он встречался. «Так что давайте вытрясем его кошелек!» - призвал Ройс.

С этой же целью – оказать финансовое давление на Пхеньян – законопроект вводит запрет на закупку у КНДР значительных объемов угля, железа или железной руды, сверх норм, определенный СБ ООН.