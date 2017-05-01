Трамп почел бы за честь встречу с Ким Чен Ыном

Если президенту США Дональду Трампу придется встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в подобающих условиях, он почтет это за честь. Это Трамп сказал в интервью Bloomberg на фоне возросшей напряженности вокруг ядерных амбиций Пхеньяна. Он понимает, что большинство политиков такого никогда не скажут, но вот он сейчас заявляет, что готов к такой встрече при соблюдении необходимых условий, «держите новость-молнию». Он еще раз подчеркнул, что такая встреча возможна только в правильной обстановке, но он готов к этой встрече.

Вскоре пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сейчас очевидно, что нет условий для встречи лидеров США и КНДР. В Вашингтоне считают, что провокационные действия КНДР должны быть немедленно свернуты, добавил он. Его цитирует Reuters.

У США нет дипломатических отношений с КНДР. На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ООН, что США готовы на переговоры с северокорейским режимом, только если та сторона сделает заслуживающие доверия шаги в сторону отказа от ядерного оружия и баллистических ракет. Bloomberg напоминает, что с момента прихода к власти в 2011 г. Ким Чен Ын ни разу не покидал КНДР и не встречался ни с одним из мировых лидеров. Напряженность вокруг северокорейской ядерной проблемы стала расти после того, как в январе 2017 г. Трамп пообещал, что США решат эту проблему, пусть даже и без посторонней помощи. Представители руководства США стали говорить, что не исключают и применения военной силы для решения этой проблемы, хотя предпочтение будет отдано экономическому давлению и дипломатии.

30 апреля в интервью CBS Трамп дал понять, что считает Ким Чен Ына непростым человеком. Он напомнил, что тот пришел к власти в возрасте 26 или 27 лет, после смерти отца. По представлению Трампа, Киму приходится иметь дело с жесткими людьми, например генералами, многие из которых хотят отобрать у него власть, и он ее удерживает. «Так что очевидно, он очень ловкий парень ("pretty smart cookie")», - отметил президент США.