В Белом доме отрицают, что приглашение Трампом президента Филиппин было экспромтом

Госдепартамент и Совет национальной безопасности США не ожидали, что президент Дональд Трамп 29 апреля пригласит президента Филиппин Родриго Дутерте, сообщили the New York Times два высокопоставленных источника. Они добавили, что ожидают, что оба эти ведомства выскажут возражения в закрытом формате. Позднее информацию издания в Белом доме опровергли.

Газета пишет, что, учитывая репутацию Дутерте как авторитарного лидера, обвиняемого во внесудебных расправах с подозреваемыми наркоторговцами, администрация США теперь готовится к потоку критики со стороны правозащитных организаций. Так, директор по делам Азии в Human Rights Watch Джон Сифтон уже заявил, что, «в целом поддерживая смертоносную войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником будущих убийств» и что ему должно быть стыдно.

Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что в телефонной беседе обсуждалась активная борьба правительства Филиппин с наркотиками - проблемой, которая затрагивает многие страны мира. Reuters отмечает, что методы правительства Дутерте в пресс-релизе никак не критиковались.

В Белом доме заявили, что звонок президенту Дутерте был одним из серии телефонных разговоров с лидерами стран Юго-Восточной Азии, которые были организованы после ряда сигналов, что они ощущают себя забытыми из-за внимания Трампа к Китаю, Японии и КНДР, пишет NYTimes. В воскресенье Трамп пообщался с премьер-министрами Сингапура и Таиланда, и оба получили приглашения в Вашингтон. Проявление внимания к Дутерте имело стратегические причины, говорят источники газеты. Они напомнили, что Дутерте отвернулся от США, с которыми Филиппины связывали давние союзнические отношения, и повернулся к Китаю. Так что Трамп хочет восстановить союз с Филиппинами для сдерживания экспансии Китая в Южно-Китайском море. Комментируя этот телефонный разговор, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в программе ABC «This Week», что поддержка Филиппин также нужна США для оказания давления на Пхеньян.

Как передает Reuters, Прибус подчеркнул, что шаг в сторону Дутерте не означает, что права человека неважны, но это означает, что проблемы, которые встают перед США из-за северокорейского кризиса, настолько серьезны, что стране нужно сотрудничество с как можно большим числом партнеров в регионе.

Reuters также цитирует анонимного чиновника администрации Трампа о том, что для США продолжать общаться с руководством Филиппин лучше, чем отказаться от этого, потому что в этом случае Дутерте «мог бы начать вести себя еще хуже». Приглашение в США не означает «спасибо», это просто назначение встречи, добавил он. Также он отрицает информацию источников New York Times о неожиданности приглашения для госдепа и совбеза США. «Мы не были удивлены. Парни, которые готовили этот телефонный разговор, были едины в мнении на этот счет», - сказал он.