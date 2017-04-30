Трамп пригласил Дутерте посетить Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с филиппинским коллегой Родриго Дутерте, пишет газета New Times со ссылкой на заявление представителей Белого дома. По данным издания, Трамп пригласил Дутерте приехать с визитом в США.

Переговоры состоялись в субботу утром по местному времени. «Трамп очень дружелюбно побеседовал с Дутерте», — отметили в Белом доме. В ходе беседы стороны «обсудили тот факт, что Филиппины очень борются за избавление республики от наркотиков».

Также в сообщении администрации Трампа отмечается, что визит президента США на Филиппины запланирован на ноябрь.