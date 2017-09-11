КНДР пообещала США «боль и страдания» в случае принятия санкций

КНДР примет жесткие ответные меры против США, если Совет Безопасности ООН примет новые санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление МИД страны.

В понедельник США намерены вынести на голосование СБ ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР, который предусматривает ужесточение санкционного режима в отношении Пхеньяна до беспрецедентного уровня, отмечает ТАСС.

По мнению МИД КНДР, США «собираются сфабриковать самую жесткую резолюцию о санкциях, манипулируя СБ ООН», из-за проведенного Северной Кореей испытания водородной бомбы.

«КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие как средство сдерживания постоянно растущих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США...» – говорится в заявлении.

В случае если «США протолкнут незаконную "резолюцию" о более жестких санкциях», отмечается в сообщении, КНДР готова и «намерена использовать любые формы абсолютных мер».

«Предстоящие меры, которые может принять КНДР, принесут США наибольшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю», – говорится в заявлении.