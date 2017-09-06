США предложат ООН нефтяное эмбарго для КНДР и замораживание активов Ким Чен Ына

Вашингтон предлагает заморозить активы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и ввести эмбарго на поставки нефти Пхеньяну. Такие предложения содержатся в проекте резолюции ООН, предложенной США.

В понедельник постпред США при ООН Никки Хейли на чрезвычайном заседании в СБ ООН сообщила, что Вашингтон планирует распространить проект новой резолюции в течение этой недели для того, чтобы обсудить ее и вынести на голосование в понедельник на следующей неделе.