Путин призвал не загонять КНДР в угол

Президент России Владимир Путин призвал не загонять Северную Корею в угол санкциями и давлением. «Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол», - сказал он по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином на Восточном экономическом форуме.

По его словам, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности.

На переговорах с Мун Чже Ином он подтвердил непризнание Россией ядерного статуса КНДР: «Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии».

Замруководителя МИД России Игорь Моргулов заявил, в свою очередь, что Россия не будет участвовать в дальнейшем санкционном давлении на КНДР, в случае если оно будет направлено на «удушение» страны.

«Мы должны понимать цели дальнейшего санкционного давления на КНДР. Если наша цель - "удушить" эту страну, привести ее к коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует. Мы не ставим себе такую цель», - сказал Моргулов на заседании клуба «Валдай» на полях ВЭФ в среду.

«Наше предложение принципиально иное: перейти из консультационно-санкционного режима разговора к диалогу, понять, что стоит за стремлением КНДР обладать ядерным оружием и средством его доставки. В этом корень проблемы», - подчеркнул он.