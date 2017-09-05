Меркель и Трамп настаивают на усилении санкций против КНДР

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выступают за ужесточение санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. Приверженность этой позиции лидеры двух стран подтвердили в ходе телефонного разговора, состоявшегося после испытаний КНДР водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.

«Канцлер и президент придерживаются мнения, что международное сообщество должно усилить давление на режим в Северной Корее, а Совет Безопасности ООН должен ужесточить санкции. Они были едины в том, что испытание водородной бомбы является новым и неприемлемым витком эскалации со стороны режима КНДР», – говорится в заявлении.

Россия выступает против усиления санкционного давления на КНДР.