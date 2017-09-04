Сеул и Вашингтон снимут ограничения на вес боеголовок в Южной Корее

Американский президент Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин договорились снять ограничения на вес боеголовок, которыми оснащаются размещенные в Южной Корее ракеты, передает Ренхап.

На данный момент Сеул может самостоятельно производить ракеты с дальностью полета до 800 км и весом боеголовки до 500 кг.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные провели учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание КНДР.