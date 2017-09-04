Южная Корея ответила ракетными учениями на испытание КНДР водородного боезаряда

Военно-воздушные силы Южной Кореи совместно с ее сухопутными войсками провели совместные учения с использованием баллистических ракет класса «земля-земля» и истребителей F-15K, сообщает CNN. В режиме реального времени военные отрабатывали потенциальный удар по северокорейскому полигону ядерных испытаний Пхунгери. Так Сеул ответил на испытания Пхеньяном водородного боезаряда для межконтинентальных баллистических ракет, которые состоялись 3 сентября. Руководство КНДР признало их удачными.

4 сентября в ответ на испытания КНДР Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание. Президент США Дональд Трамп не исключил военного решения северокорейского вопроса. Министр обороны Джеймс Мэттис, выйдя с совещания в Белом доме, заявил, что доложил президенту обо всех возможных силовых вариантах для Северной Кореи. Каких именно, он не уточнил, заметив, что, хотя США и «не стремятся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи», у Вашингтона «есть много вариантов, как это сделать».

Как передавало Associated Press, из комментариев Мэттиса следовало, что Трампу он доложил все возможности – от демонстрации силы, включая пролет над полуостровом бомбардировщиков США, до военного плана уничтожения вооружения КНДР и ликвидации руководства республики.

В российском МИДе призвали сохранять спокойствие после испытаний КНДР. Накануне саммита БРИКС российский президент Владимир Путин в своей программной статье пообещал представить план северокорейского урегулирования, составленный совместно с Пекином.