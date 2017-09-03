Трамп прокомментировал ядерные испытания в КНДР

Американский президент Дональд Трамп считает, что КНДР представляет большую угрозу для США, Китая и других стран. «Северная Корея провела крупные ядерные испытания. Их слова и действия продолжают быть очень враждебными и опасными по отношению к Соединенным Штатам», — написал Трамп в Twitter.

Он считает, что «Северная Корея — нация изгоев, которая стала большой угрозой и помехой для Китая, который пытается помочь, но с небольшим успехом».

Трамп также отметил, что Южная Корея поняла, «что их мирные разговоры с Северной Кореей не работают», разговаривать с Пхеньяном, по его мнению, нужно только с позиции силы.

Трамп добавил, что США прекратят все деловые отношения с любой страной, ведущей дела с Северной Кореей.

Президент также сообщил, что в ближайшее время встретится с главой аппарата Белого дома генералом Джоном Келли, министром обороны США генералом Джеймсом Мэттисом и другими военными лидерами, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.