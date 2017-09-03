Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы

Накануне телевидение КНДР показало сюжет, где лидеру страны демонстрировалась термоядерная боеголовка, которая может быть установлена на баллистическую ракету KCNA / Reuters

Корейское центральное телевидение объявило об успешном испытании водородной бомбы. «В соответствии с распоряжением Трудовой партии Кореи о разработке стратегического ядерного оружия наши атомщики успешно испытали на севере страны водородную бомбу для межконтинентальных боеголовок», — говорится в сообщении (здесь и далее цитата ТАСС).

Сейсмические службы США и Китая сообщили, что в КНДР в районе ее ядерного полигона произошло землетрясение силой 6,3 балла, а Южной Корее — 5,6 балла. По данным единой геофизической службы Российской академии наук — 6,3 балла. Министерство обороны Южной Кореи предположило, что речь идет об испытании ядерного устройства. Во время предыдущего ядерного испытания в КНДР в 2016 г. была зафиксирована сила взрыва в 5,3 балла.

Данные о силе землетрясения в Северной Корее говорят о том, что «скорее всего речь идет о полностью успешном испытании термоядерного устройства», сообщил «Ведомостям» редактор проекта Northeast military studies Владимир Хрусталев. Сейсмика в этот раз показывает совсем иной уровень мощности взрыва, отметил он.

Мощность бомбы составила 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, заявил председатель оборонного комитета парламента Республики Кореи Ен У. Норвежская сейсмологическая станция NORSAR оценила мощность взрыва в 120 килотонн, при этом предыдущее испытание в сентябре 2016 г. оценивалось в 20 килотонн. Мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, не превышала 20 килотонн, а мощность наиболее распространенных боезарядов для российских и американских межконтинентальных баллистических ракет лежит в диапазоне от 150 до 550 килотонн.

Накануне телевидение КНДР показало сюжет, где лидеру страны демонстрировалась термоядерная боеголовка, которая может быть установлена на баллистическую ракету.

Ядерные испытания не приведут к утечке радиации и не скажутся отрицательным образом на экологии региона, сообщило агентство KCNA со ссылкой на северокорейский Институт разработки ядерного оружия.

«Мы получили подтверждение тому, что, даже несмотря на беспрецедентную мощь водородной бомбы, никакого опасного излучения на земной поверхности в месте проведения испытания зафиксировано не было. Аналогичным образом отсутствовала утечка радиоактивных материалов, в результате окружающая среда не пострадала», — отмечается в заявлении.

В документе говорится, что системы активации северокорейской бомбы сработали исправно, полностью в соответствии с планом конструкторов. Аналогичным образом обстояло дело и с техническим оснащением стратегического боеприпаса.

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