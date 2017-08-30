Северная Корея способна дотянуться до американского Гуама

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Большинство экспертов склоняется к тому, что была запущена ракета типа «Хвасон-12» автор / Reuters

Во вторник утром (в Москве было около полуночи понедельника) вооруженные силы Северной Кореи произвели запуск баллистической ракеты, траектория полета которой проходила над территорией Японии, сообщили министерства обороны США и Южной Кореи. Ракета достигла максимальной высоты в 550 км и пролетела 2700 км, развалившись перед падением на три части и упав на расстоянии 1180 км к северо-востоку от японского острова Хоккайдо. Это первый запуск боевой баллистической северокорейской ракеты через территорию Японии, до этого по такой траектории из КНДР запускались лишь космические ракеты-носители, не приспособленные для боевых задач. А боевые ракеты ранее испытывались по «крутой» траектории, летели не на свою полную дальность и падали в Японском море.