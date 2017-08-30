Международные отношения
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Показательный полет

Северная Корея способна дотянуться до американского Гуама

Это доказал первый полет боевой ракеты КНДР над Японией

Во вторник утром (в Москве было около полуночи понедельника) вооруженные силы Северной Кореи произвели запуск баллистической ракеты, траектория полета которой проходила над территорией Японии, сообщили министерства обороны США и Южной Кореи. Ракета достигла максимальной высоты в 550 км и пролетела 2700 км, развалившись перед падением на три части и упав на расстоянии 1180 км к северо-востоку от японского острова Хоккайдо. Это первый запуск боевой баллистической северокорейской ракеты через территорию Японии, до этого по такой траектории из КНДР запускались лишь космические ракеты-носители, не приспособленные для боевых задач. А боевые ракеты ранее испытывались по «крутой» траектории, летели не на свою полную дальность и падали в Японском море.

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