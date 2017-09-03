Москва призвала сохранять хладнокровие после испытаний в КНДР

В российском МИДе глубоко озабочены испытанием в КНДР «термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты». «Это очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требованиями соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права заслуживает самого решительного осуждения», — считают в МИДе.

Сегодня в КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Это шестые ядерные испытания в Северной Корее. Взрыв вызвал в районе полигона землетрясение магнитудой 6,3 балла.

В МИДе отметили, что Северная Корея создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. При этом в Москве считают, что мировому сообществу необходимо сохранять хладнокровие и воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности.

МИД Японии просит созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Власти Китая и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с решительным осуждением в адрес Северной Кореи. В Южной Корее заявили, что будут добиваться полной международной изоляции КНДР. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировое сообщество дать КНДР жесткий ответ на ядерное испытание.

СМИ сообщают, что после испытаний президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ. Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Таро Асо и Кан Ген Хва также обсудили испытания по телефону.