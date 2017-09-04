Северная Корея стала шестой в мире страной с водородной бомбой

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Накануне телевидение КНДР показало сюжет, где лидеру страны демонстрировалась термоядерная боеголовка, которая может быть установлена на баллистическую ракету Reuters

В воскресенье утром КНДР провела очередное подземное испытание ядерного оружия. По мнению большинства экспертов, речь идет о боеприпасе мощностью 100–120 кт, что в 5–6 раз мощнее предыдущего испытания год назад (см. график). Эти оценки основаны на данных сейсмических служб Южной Кореи, Японии, США, России, Китая, Норвегии и других стран. В Китае было зафиксировано и повторное, более слабое землетрясение в районе северокорейского полигона, которое могло быть вызвано обвалом пород после самого взрыва. Накануне по телевидению КНДР прошел сюжет о демонстрации термоядерного устройства лидеру страны Ким Чен Ыну, а после взрыва Пхеньян официально сообщил об успешном испытании водородной бомбы – боеголовки для ракеты. Взорванную год назад бомбу в КНДР тоже называли водородной, но ее мощность вызвала у экспертов сомнение в правдивости этого заявления. С начала 2017 г. КНДР также провела несколько успешных испытаний ракет, некоторые из которых были заявлены как межконтинентальные.