Что делать с Кимом
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Северная Корея провела испытания водородной бомбы. Это свидетельствует о значительном продвижении Пхеньяна в самостоятельном производстве атомного оружия, что выводит северокорейскую проблему на новый уровень. Усугубляется ситуация тем, что КНДР не выглядит договороспособным режимом, способным стать цивилизованным владельцем ядерного оружия.
Заявление Пхеньяна об успешном испытании «термоядерного взрывного устройства» пока не подтверждено другими странами, но похоже на правду хотя бы из-за мощности взрыва (см. статью «Новая бомба Кима»). Произошло это за два дня до экстренного заседания Совбеза ООН, созванного с запуском КНДР на прошлой неделе баллистической ракеты «Хвасон-12», пролетевшей над Японией. Взорванное устройство, уточняет Пхеньян, предназначено «для межконтинентальной баллистической ракеты» – насколько это соответствует действительности, неизвестно. Потенциально его могут установить на межконтинентальные ракеты типа «Хвасон-14», предполагает эксперт по военным вопросам международной безопасности Владимир Евсеев из ИМЭМО РАН.
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