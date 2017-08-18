Чей ракетный двигатель
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Бурную реакцию вызвала у украинских властей подготовленная экспертом оборонного исследовательского центра IISS Майклом Эллеманом статья, где он указывал на внешнее сходство двигателей северокорейских баллистических ракет с производимым на украинском «Южмаше» двигателем РД-250. Это и понятно, ведь Эллемана процитировала The New York Times, а не российское телевидение. Президент Украины Петр Порошенко даже пообещал провести некое «расследование», которое, очевидно, должно указать на российский след. Наконец, к истории подключились пранкеры Вован и Лексус, которым директор «Южмаша» Сергей Войт сообщил, что КБ «Южное» – разработчик выпускавшейся на заводе техники – долгие годы сотрудничает с Китаем (такое признание ценно само по себе) и с Кореей. После публикации разговора директор поправился, что имел в виду Южную Корею (что тоже интересно).
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